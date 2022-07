Invloedrijke theatermaker Peter Brook (97) overleden: werkte liefst zonder decors en op ongewone locaties

Londenaar Peter Brook, zoon van Joodse immigranten, debuteerde als regisseur in 1945 in Birmingham. Hij was toen 20 en werd snel het wonderkind van het Britse theater, vooral met zijn verfrissende versies van stukken van Shakespeare. In het begin van zijn carrière werkte hij onder meer voor de Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, de Royal Opera House in Londen en de Metropolitan Opera House in New York.

Bij de Royal Shakespeare Company regisseerde hij grote acteurs, zoals John Gielgud, Laurence Olivier, Vivien Leigh en Ben Kingsley. Later werkte hij ook samen met Orson Welles voor een tv-adaptatie van het Shakespearestuk "King Lear". Met zijn productie "Marat/Sade" uit 1967 won hij een Tony Award voor beste toneelstuk en beste regisseur. De Tony's zijn de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen.

Brook wou het Britse theater nieuw leven inblazen. "Het was ouderwets en stereotiep en in handen van een kleine groep mensen die Shakespeare op de meest slaapverwekkende manier brachten", zei hij ooit aan BBC. Tegenover dat duffe theater zette hij in 1970 een versie van "A midsummer night's dream" met stelten en trapezes om de magie van het verhaal in de verf te zetten.