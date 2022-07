"Plastic Soup Surfer" Merijn Tinga surft 385 kilometer met plank van wegwerpbekers tussen Brussel en Amsterdam

Daarnaast was hij ook positief over de maatregelen van de stad Gent in de strijd tegen wegwerp. "De Gentse Feesten waren een koploper met de invoering van herbruikbare bekers. Nu is dat systeem bijna ingeburgerd, dat is een stap in de goede richting."

Timmermans gaf zelf ook een woordje uitleg over hoe hij vanuit het bestuur een duurzamere samenleving wil creëren. "We gaan voorstellen doen om het verpakkingsafval te minderen en we willen ingrijpen in de textielsector, zodat daar meer gerecycleerd wordt. Er komen ook voorstellen om minder voedsel weg te gooien. Ik ben alvast voorstander van de invoering van statiegeld, ook al staat dat punt nog niet op de agenda. Het is duidelijk dat het aandeel zwerfvuil afneemt op plaatsen waar er statiegeld is ingevoerd, dus dat kan misschien nog komen", aldus Timmermans.