Halsbrekende stunts, emotionele odes en angst voor afzeggingen: Rock Werchter 2022 in 10 opvallende momenten

Editie 2022 van Rock Werchter draagt een coronastempel. Er wordt heel wat geschoven in de programmatie om last minute-annulaties van artiesten op te vangen. En zo belanden Charlotte Adigéry en Bolis Pupul zaterdag plots in Klub C, waar ze een dijk van een show spelen. Kleine band Turnstile verhuist vrijdag dan weer enkele uren voor hun show naar het hoofdpodium in de plaats van Greta Van Fleet. Die groep moet afhaken omdat de zanger corona heeft opgelopen, en zijn stem kwijt is.

"Er zijn wel wat telefoontjes naar artiesten en hun entourage gebeurd deze week", vertelt organisator Herman Schueremans daarover aan VRT NWS. Wij blijven altijd kalm en proberen te begrijpen wat het probleem is. Headliners Red Hot Chili Peppers en Metallica hebben goed geanticipeerd. Ze hebben ervoor gezorgd dat hun show op Rock Werchter nooit écht in het gedrang is gekomen."