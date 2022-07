Reis je maandag vanop Schiphol? "Kom met de trein", zegt luchthaven na aankondiging van boerenprotest

Wat de precieze impact van de acties is, is niet duidelijk. "We hebben nauw contact met de Koninklijke Marechaussee en gemeente Haarlemmermeer over wat dit voor Schiphol betekent", aldus de luchthaven in een verklaring op de eigen website.

"Vlieg je maandag 4 juli van of naar Schiphol? Zorg dan dat je goed voorbereid op reis gaat. Check de actuele vluchtinformatie of neem contact op met je luchtvaartmaatschappij. We adviseren je om zo veel mogelijk met de trein naar Schiphol te reizen", luidt het advies.

Ook luchtvaartmaatschappij KLM raadt reizigers af om met de auto te komen. Volgens de maatschappij kunnen de protesten mogelijk ook de vluchtschema's beïnvloeden. "Uw vlucht kan worden verstoord als u van, naar of via Schiphol reist", klinkt het.