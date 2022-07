Steeds meer mensen vinden weg naar notaris om erfenis te verwerpen

Wat doe je dan best als je een erfenis krijgt en niet goed weet wat erin zit? "De belangrijkste boodschap is, om daar zeer voorzichtig in te zijn. Teken geen enkel document, doe geen enkele betaling, ontvang niets. Neem contact op met een notaris. Die kan dan opzoeken doen en kijken of er bepaalde schulden zijn. Pas als dat allemaal duidelijk is, dan kun je beslissen of je de erfenis aanvaardt of weigert."