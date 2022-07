Stoomtreinweekend in Baasrode en Puurs-Sint-Amands lokt veel volk: toch is het niet zeker of er nog edities volgen

Het was over de koppen lopen in Baasrode, want traditioneel wordt de zomer ingezet met stoomtreinritten tussen Baasrode en Puurs-Sint-Amands. Maar of deze toeristische trekpleister nog lang zal blijven bestaan is maar de vraag. Als het van Dendermonde afhangt verdwijnt deze historische stoomtreinlijn in de nabije toekomst.