Succesvol eerste soldenweekend in Antwerpen: "Weer naar niveau van voor corona"

De Antwerpse handelaars zijn tevreden met het eerste soldenweekend, want ze hebben weer evenveel verkocht als voor corona. "Tegenover vorig jaar is de omzet met 12 tot 15 procent gestegen in de winkels zelf en online met 10 procent. Maar vorig jaar was natuurlijk geen topjaar", legt Volckeryck uit. "We kunnen nu wel zeggen dat we weer op het niveau van voor corona zitten."