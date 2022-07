Tineke Ceelen trekt langs frontlinie in Oekraïne: "Je moet maar twee vragen stellen en iedereen huilt"

Want er mag dan wel veel onderlinge verbondenheid zijn, volgens Ceelen zijn de problemen in het land niet te overzien. “Steden als Charkov worden vrijwel dagelijks gebombardeerd en zijn in spooksteden veranderd. De stilte op straat is ontzettend beklemmend. Af en toe kom je hele oude mensen of mensen met een beperking tegen, die niet konden of wilden vertrekken. Er is geen elektriciteit, gas of water, en de supermarkten functioneren er niet. Oude mensen vragen om luiers voor volwassenen. Zo’n verhalen vind ik heel moeilijk.”