Twee vrouwen gedood door haai bij Egyptische badplaats Hurghada

Het Egyptische ministerie van Milieu meldde vandaag de dood van twee vrouwen bij een haaienaanval in de buurt van Hurghada, een populaire badplaats aan de Rode Zee.



"Twee vrouwen werden aangevallen door een haai tijdens het zwemmen in de Sahel Hachich-regio, ten zuiden van Hurghada", dat zei het ministerie in een verklaring op Facebook.



Sinds het incident op vrijdag zijn er meerdere stranden gesloten. "Elke activiteit is gedurende drie dagen verboden" op de stranden in het zuiden van Hurghada, zei de gouverneur van de regio, Amr Hanafi. Voorts werd gemeld dat er een onderzoek is geopend naar de omstandigheden van het incident.