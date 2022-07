Ouders Yves Lampaert reageren op gele truiprestatie van "boerenzoon": "Dit pakken ze ons nooit meer af"

Gisteren zaten vader en moeder Lampaert nagelbijtend voor hun tv om te zien of hun zoon er in zou slagen om z’n leiderstrui in de Ronde van Frankrijk te behouden. Op één luttele seconde na lukte dat ook, ware het niet dat Wout Van Aert met zijn tweede plaats voldoende bonificatieseconden sprokkelde om het geel over te nemen van de Ingelmunstenaar. "We hebben ervan genoten, ook al was het van korte duur. Dat kunnen ze ons alleszins niet meer afpakken."

Of er nog meer in zit? "Dat kan je niet zeggen vooraf", reageert Carine nuchter. "Het is mooi zoals het nu is, we gaan het gewoon afwachten. We hopen dat hij gespaard blijft van grote valpartijen en dat hij corona kan ontwijken. Het blijft een gevaarlijke sport. Ik ga al blij zijn dat hij heelhuids in Parijs geraakt", besluit Carine.