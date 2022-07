Nieuw verkeerslicht "groen vierkant" in Gent brengt verwarring: "Niet duidelijk wanneer fietsers over mogen"

Vanaf dit weekend hebben alle fietsers en voetgangers op dat kruispunt tegelijk groen. Alle auto's en vrachtwagens moeten dan wachten. Op die manier is een conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers onmogelijk. Of dat is toch de bedoeling. Het nieuwe verkeerslicht is namelijk nog niet bij iedereen ingeburgerd. "Er zijn lichten voor fietsers en voor auto's, het is niet meer duidelijk. Ik weet niet naar waar ik moet kijken", reageert een bezorgde burger.