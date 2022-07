Verdien je minder dan 2.500 euro? Dan kan je vanaf vandaag rekeningnummer doorgeven om jobbonus te ontvangen

Ook voor startende zelfstandigen is er een extraatje: de "jobbonus plus". Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder zullen bij de overstap naar een zelfstandige activiteit maximaal twee keer een premie van 600 euro ontvangen.

De eerste keer het jaar dat ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep. Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit. Jaarlijks zullen naar schatting ongeveer 12.000 startende ondernemers deze premie kunnen ontvangen.