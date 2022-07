BEKIJK - Zweed wint EK boomklimmen voor boomverzorgers in Park van Woluwe 

Michiel De Temmerman is ook boomverzorger en organisator van het EK: "Ieder jaar gaat het EK in een ander land door, dit jaar is het dus onze beurt. De boom waarin vandaag geklommen wordt is een plataan van 27 meter hoogte.

In de boom hangen 5 belletjes die de deelnemers moeten aantikken. De klimmer moet op voorhand een plan bedenken hoe hij die belletjes zal bereiken. Elke klimmer krijgt 30 minuten tijd, maar snelheid is eigenlijk niet belangrijk. De bedoeling is dat ze op zo efficiënt en zo mooi mogelijke in de boom klimmen. Er worden punten gegeven op klimstijl. Hoe minder de boom beweegt en hoe sneller je zelf beweegt als boomklimmer, hoe beter."



Van de 64 deelnemers die zaterdag aan het EK begonnen, bleven er zondag nog 8 over. De uiteindelijke winnaar was de Zweed Johan Pill. "Dit was mijn 14de keer dat ik aan het EK deelnam. Die ervaring helpt wel om rustig te blijven, want dat is het belangrijkst, je kalmte bewaren."