Aalst roept inwoners op om wilde duiven, eenden en katten niet meer te voederen

Het aangeboden voedsel is ook niet voedzaam voor de dieren zelf, gaat Driessens verder. "In brood zit bijvoorbeeld veel zout en dat is iets wat zeker voor duiven niet goed is. Het brood kan ook beschimmelen waardoor je een groot risico loopt dat je zo meehelpt om ziektes te verspreiden."

Er geldt wel een uitzondering voor mensen die over een "voerderpas" beschikken. Wie zo een pas heeft, krijgt wél toestemming om dieren te voederen. Zo'n voederpas moet wel aangevraagd worden bij de stad Aalst en is enkel geldig op bepaalde locaties.