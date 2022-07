Privégebruik van tankkaart beperken? Deze energie- en koopkrachtmaatregelen stellen experten voor

Tankkaarten zouden minder of helemaal niet meer voor privéverplaatsingen gebruikt mogen worden. Dat is het opvallendste van een reeks adviezen die een expertenpanel aan de federale regering voorlegt om de energiecrisis aan te pakken. De kern van de regering zal zich vanavond buigen over de voorstellen. Regeringspartij MR loopt alvast niet warm voor het tankkaartenadvies.