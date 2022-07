Vlaamse alpinist na dodelijke gletsjerbreuk in Dolomieten: "Het is hier broeiend heet"

"Er zijn een hele hoop plaatsen waar we geen beklimmingen meer kunnen doen", gaat Vanhees verder. "Op sommige plaatsen zijn de gletsjers zodanig weggesmolten dat de route die je vroeger beklom niet meer beklimbaar is. Of dat het zodanig gevaarlijk geworden is omdat het bijvoorbeeld vol met puin ligt."

Toch zijn er volgens Vanhees nog altijd heel wat plaatsen in de Italiaanse Alpen waar het wel nog veilig is om aan alpinisme te doen. "De ene plaats is de andere niet. Je moet meer en meer opletten wat je waar doet. Als professional hebben wij allerlei informatiekanalen. Wanneer collega's iets tegenkomen of iets opmerkelijk hebben gezien, delen ze die informatie. Wij zijn dus goed geïnformeerd."

Voor de amateurklimmer ligt dat volgens Vanhees moeilijker. Zij zouden volgens hem ook beter meer gebruikmaken van die kanalen. "Van zodra mensen zich aan alle voorzorgsmaatregelen houden en zich bij lokale autoriteiten of professionele gidsen goed informeren, zouden een heel wat dingen vermeden kunnen worden."