Staatssecretaris De Moor na hulpkreet Artsen Zonder Grenzen: opvangcentrum buitenlandse minderjarigen blijft open

Kersverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) geeft daar nu gehoor aan. "Het is een zeer mooi project van Artsen Zonder Grenzen. Daarom wensen we dat nu over te nemen."

"We doen dat samen met het middenveld, net omdat die jongeren de overheid enorm wantrouwen", zegt De Moor. "Het is moeilijk om die jongeren te begeleiden. Zij leven op straat en wensen eigenlijk zelf om niet bij Fedasil opgevangen te worden. We merken vaak dat ze weglopen uit opvangcentra omdat ze onder invloed staan van criminele mensensmokkelaars of mensen die ze hebben gesproken onderweg. Daar moeten we op inzetten."

Daarom is er een project opgestart met de katholieke hulporganisatie Caritas om te proberen jongeren te motiveren om toch asiel aan te vragen. "Maar we zien dat dat niet voldoende is", zegt De Moor. "Ze hebben ook een rustplaats nodig. Je kunt niet verwachten van minderjarigen dat ze op straat echt kunnen nadenken over hun toekomst. Zo krijgen ze een dak boven hun hoofd, medische verzorging en begeleiding. Dan gaan we met hen een heel laagdrempelig traject volgen om hen meer in het reguliere netwerk te leiden "