Brand in sterrenstaurant Carcasse in Koksijde: “500 eters moeten afgezegd worden”

Gisterenavond rond 22 uur brak een brand uit in de keuken van het sterrenrestaurant Carcasse. De brand werd opgemerkt door restaurantmanager en chef Timon Michiels toen er een vreemde geur in het restaurant hing. “We waren op het einde van de avond toen we rook opmerkten in de keuken. Op zich niet vreemd omdat we met houtskool werken. Ik vond het toch een verdachte geur en besliste de brandweer te verwittigen”, vertelt hij.

Achteraf bleek dat een goeie beslissing, want de brandweer ontdekte een brand achter de wand van de houtskooloven. Doordat de brandweer snel daar was, konden ze voorkomen dat het vuur doorbrak. Er was vooral veel rook. Op het moment van de brand waren er nog klanten van vier tafels aanwezig. Zij zijn moeten vertrekken.