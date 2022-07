Brussels Airlines schrapt deze zomer nog eens 527 vluchten om sociaal conflict rond hoge werkdruk te ontmijnen

Die ruimte voor groei is er nog, maar het ontbreekt België aan een strategische visie op de luchtvaartsector. Gerber begrijpt dat niet zegt hij, want er is nog zoveel potentieel. "Brussel is geopolitiek belangrijker dan Amsterdam, ligt strategisch ook beter en heeft niet dezelfde problemen als Schiphol. Toch is er geen visie vanuit de overheid", zegt hij.

"In Nederland, en tot op zeker niveau ook in Duitsland en Frankrijk is die visie er wel", benadrukt Gerber. "Brussels Airport is de tweede grootste economische motor van het land, na de haven van Antwerpen. En voor een land als België dat zo gericht is op export is dat eigenlijk onbegrijpelijk."