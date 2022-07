Brusselse Rechtbank veroordeelt IACSSO voor zijn rapport tegen Jehovah’s Getuigen

De uitspraak komt er naar aanleiding van het rapport dat het IACSSO publiceerde in november 2018 inzake kindermisbruik. De rechtbank stelt dat “Het IACSSO een fout heeft begaan bij het opstellen en verspreiden van het rapport getiteld “Rapportage over de behandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen.” en de aanbeveling “betreffende transparantie binnen religieuze en levensbeschouwelijke groepen en de bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik in het bijzonder.”