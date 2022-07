Brusselse transportsector hardst getroffen door energiecrisis

Hoewel de economische activiteiten in Brussel minder energieverslindend zijn dan in de rest van het land, is de hoofdstad wél meer afhankelijk van elektriciteit dan de andere gewesten. Daardoor stijgt de energiefactuur in Brussel sneller dan in de rest van het land. Vooral de Brusselse transportsector is gevoelig voor schommelende energieprijzen.