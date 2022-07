"Praten over geweld is eerste stap om het te stoppen": BV's roepen op om geweld bespreekbaar te maken

"Het gezin is voor veel kinderen geen veilig en warm nest", vertelt Wouter Torfs, CEO en voorzitter van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in een van de campagnevideo's. "Veel relaties zijn geen rozegeur en maneschijn." Ook actrice Lize Feryn wil geweld bespreekbaar maken. "Praten over geweld is niet gemakkelijk. Zeker omdat het vaak gebeurt door iemand die heel dicht bij u staat. Er hangt een zekere schaamte over. Het feit dat je de telefoon kunt pakken en anoniem kunt bellen om daarover te praten, doet heel veel. Want volgens mij is praten over geweld de eerste stap om geweld te stoppen."