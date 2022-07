CHECK - Ja, Joe Biden gebruikte spiekbriefje met eenvoudige geheugensteuntjes, maar uitzonderlijk is dat niet

38 Republikeinse politici onder leiding van Trumps voormalige arts en Republikeins volksvertegenwoordiger Ronny Jackson vroegen in februari om een cognitieve test van de president. Conservatief televisieanker Tucker Carlson lanceerde daarnaast het idee om het 25ste ammendement in te roepen. Dat stelt dat de vicepresident het ambt overneemt indien de president fysiek of mentaal niet in staat is zijn job uit te voeren. In november 2021 trad het amendement al eens even in werking toen Biden een colonoscopie liet uitvoeren en Kamala Harris 85 minuten lang zijn mandaat overnam.