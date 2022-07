DOVO brengt flesje picrinezuur tot ontploffing op strand van Mariakerke

Het flesje picrinezuur is gevaarlijk, omdat de stof gemakkelijk kan ontploffen. “Leerkrachten vonden het flesje toen ze alle klaslokalen aan het controleren waren voor het einde van het schooljaar. Er is zeker geen kwaad opzet in het spel”, vertelt Eline Goeminne van de politie van Oostende.

Ontmijningsdienst DOVO werd meteen ingelicht en bracht het flesje naar het strand. Ter hoogte van de Diksmuidestraat werd een perimeter van 300 meter afgebakend. De strandredders, scheepvaartpolitie en luchtverkeerstorens van Oostende en Koksijde werden ingelicht.

“De ontploffing was in de omgeving goed te horen en te voelen. Achteraf kregen we verschillende meldingen van ongeruste bellers binnen, maar alles is veilig verlopen”, zegt Goeminne.