Eén jaar na de regenbom: staan Duitse slachtoffers er beter voor dan Waalse?

Wat me opvalt als ik een jaar later op weg naar Thorsten opnieuw door het Ahrtal rij, langs dorpen als Rech, Mayschoss, Altenahr of Dernau: er is weinig veranderd. Het puin is weg, de geur van stookolie en afval is verdwenen, maar de meeste dorpen zien er nog desolater uit dan vorig jaar en ik zie al bij al weinig tekenen van herstel. Nog steeds lijken de meeste huizen naast de rivier onbewoond, vezelplaten vervangen nog altijd ramen en deuren en het blijft op verschillende plaatsen omrijden omdat bruggen en wegen ontbreken.

"Er is veel gebeurd, maar nog veel meer niet gebeurd, dat klopt", zegt Thorsten, die zowat iedereen in het dal kent. Hij neemt me mee naar binnen in wat opnieuw het restaurant moet worden: "Niet dat er niets gebeurd is, maar zoals je ziet: erg weinig". Ik zie inderdaad wat nieuwe pleister en het begin van wat de toog moet worden. "We zijn pas vier weken geleden kunnen beginnen. De verzekeringen hebben ons elf maanden aan het lijntje gehouden. Die hebben tijd."

Nochtans waren Duitse politici er vorig jaar als de kippen bij om te beloven dat alles snel zou gaan: het geld - zo'n 30 miljard euro - werd snel gevonden en ze zouden afrekenen met een Duits oud zeer: de bureaucratie. Thorsten begint te lachen. "Onbureaucratisch is het 'onwoord' van het jaar hier in het Ahrtal. Als iemand het woord onbureaucratisch uitspreekt, begint iedereen hier te lachen. Het is alles, werkelijk alles, behalve onbureaucratisch".