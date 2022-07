"Jeugdkampen op plekken die vervuild zijn met PFAS? Geen probleem", zegt PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken

“Organisatoren van evenementen, jeugdverenigingen en lokale besturen contacteren ons steeds vaker met de vraag of hun event, jeugdkamp of sportactiviteit kan doorgaan in gebieden waar een PFAS-verontreiniging is vastgesteld", vertelt PFAS-opdrachtgever Karl Vrancken. Zo kreeg hij bijvoorbeeld een vraag van een Waalse jeugdbeweging die op kamp wilde komen in Zwijndrecht, waar de fabriek van 3M is gelegen. "Zij volgen de actualiteit rond PFAS niet dagelijks op maar zijn natuurlijk wel op de hoogte van de problematiek. Er was wat ongerustheid bij de leiding en de ouders."