Expo op vliegbasis van Koksijde: "Achter de schermen van de luchtmacht van de toekomst"

Op de vliegbasis van Koksijde kan je deze zomer de tentoonstelling “Achter de schermen van de luchtmacht van de toekomst” bezoeken. “In de expo laten we een stukje nostalgie zien, maar de focus ligt wel op de toekomst. We tonen welke middelen we in de toekomst willen gebruiken en aankopen voor opdrachten”, vertelt adjudant-majoor Wim Verschuren.

Op de expo staan verschillende toestellen van de luchtmacht uitgestald. Daarnaast kan je ook heel wat leuke dingen doen. Zo kan je zelf in de cockpit van een F-16-gevechtsvlieguig zitten of kan je een virtuele cockpitervaring meemaken. Ten slotte is er ook een luchtmachtbasis uit legoblokjes te zien. De tentoonstelling loopt tot 12 augustus en de toegang is gratis.