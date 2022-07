Frietboetiek in Oudsbergen krijgt als eerste in Vlaanderen het kwaliteitslabel Erkend Friturist

Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) heeft vandaag het eerste kwaliteitslabel uitgereikt, in Oudsbergen. "We hebben in België een echte frietcultuur, en vandaag erkennen we dat vakmanschap. We doen dit samen met horeca Vlaanderen, de VLAM, Het Vlaams Agentschap voor de Agro- en Visserijmarketing, en Syntra dat instaat voor de opleiding van frituristen." En ook minister Brouns houdt van die goud-gele gebakken frietjes. "Ik woon tegenover een frituur, maar ik kan kiezen in Kinrooi, want daar zijn maar liefst 12 frituren. Ik was vandaag op werkbezoek in Nederland, en daar hebben ze nog eens geprobeerd om ons frietjes te bakken, maar niets gaat boven de echte Belgische frieten. En ik ben een liefhebber, maar met mate natuurlijk."