Allereerste kajakdeelsysteem in Gent: "Wie weet wordt het een nieuw vervoersmiddel in Gent"

Anouk Vermout en Mart Vandeweyer wonen sinds kort in Gent, en heel dicht bij de Gentse binnenwateren: "We willen graag veel op het water zijn, maar we wonen in kleine huisjes en hebben geen plek om zelf een kano of een kajak te stockeren. We zien wel veel kajaks liggen, maar we weten niet van wie die zijn. Dus hadden we het idee om kajaks te voorzien voor de buurtbewoners en zo hebben we onbeperkte toegang tot het water."