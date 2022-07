"Het leven is vurrukkulluk": Nederlandse schrijver Remco Campert (92) overleden

Als dichter maakte Remco Campert deel uit van de Vijftigers, de groep waar ook Hugo Claus toe behoorde. Campert werkte mee aan literaire tijdschriften als Tirade, Podium en Braak. In ’51 verscheen zijn poëziedebuut “Vogels vliegen toch” en in ’61 kwam hij met een eerste roman met een beroemde titel: "Het leven is vurrukkulluk". Dat boek werd in Nederland gratis verspreid in de bibliotheek en ook verfilmd. “Tjeempie! Of Liesje in Luiletterland” uit 1968 was een parodie op een pornoroman. In 2004 was er de roman "Een liefde in Parijs" en in 2013 "Hôtel du Nord".