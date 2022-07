Brugge roept opnieuw op om geen huisdieren achter te laten in auto

"De zomer breekt aan en we willen bestuurders sensibiliseren om nooit dieren achter te laten in de wagen", zegt Mathijs Goderis (Vooruit). Hij is de schepen van Dierenwelzijn voor de stad Brugge. "Ook niet als het maar voor even is of als je auto in de schaduw staat met het raam open. De temperatuur in een auto kan heel snel oplopen. De kans op oververhitting is groot. Enkele jaren geleden stierf een hond in een auto in Brugge. Dat zijn drama's die absoluut vermeden kunnen worden."