Hulplijn 1712 viert tiende verjaardag met nieuwe website en campagnevideo met BV's

Onder meer actrice Lize Feryn, seksuologe Lotte Vanwezemael en viroloog Marc Van Ranst roepen iedereen op om over geweld te praten en 1712 te contacteren bij vragen hierover.

De meeste BV's hebben in hun professionele of privéleven te maken (gehad) met geweld. Lotte Vanwezemael getuigde in de media over het online geweld, zoals ongevraagde dickpics, waarmee ze soms te maken heeft. Ook Marc Van Ranst kwam in het nieuws met getuigenissen over online geweld en bedreigingen aan zijn adres. Lize Feryn was betrokken in de zaak-De Pauw waarover ze onder meer getuigde in de documentaire "Het proces dat niemand wou".

"Of je nu arm of rijk bent, bekend of onbekend, de kans dat je in de loop van je leven geweld meemaakt, als slachtoffer, omstaander of pleger is erg groot", zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. "Daarom is het zo belangrijk dat de BV's dit thema zichtbaar en bespreekbaar maken. Tegelijk erkennen sommige BV's hoe lastig het is om over geweld te praten. Bij 1712 kan iedereen anoniem terecht met zijn verhaal of zijn zorgen."

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens roept mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen bij vermoedens van kindermishandeling. "Het dominante beeld van een romantische relatie of het gezin als veilig en warm nest strookt niet altijd met de realiteit. In driekwart van de oproepen naar 1712 gaat het over geweld in de relatie of het gezin.", aldus Wim Van de Voorde.

De campagne op sociale media wil mensen met een hulpvraag aansporen om over hun ervaringen of vermoedens van geweld te praten met hulplijn 1712. De afgelopen tien jaar kreeg de hulplijn ongeveer 52.000 unieke oproepen over 66.000 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling.

"Uit al die verhalen weten we dat schaamte één van de meest voorkomende redenen is om hier niet over te praten. Die schaamte komt vaak door eerdere reacties waarin het verhaal of dat van anderen niet geloofd of serieus genomen werd. Een andere reden is dat het geweld vaak door een bekende gebeurt: een familielid, een vriend, (ex-) partner of collega. Dat maakt het allemaal nog lastiger," stelt Van de Voorde.

Voor haar tiende verjaardag lanceert 1712 een nieuwe website. Tien jaar geleden verliepen alle hulpvragen telefonisch. Vandaag verlopen bijna vier op de tien hulpvragen online, via chat of mail. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en focust sterker op de dienstverlening en het hulpverleningsaanbod. De website wordt ook in het Engels en in het Frans aangeboden.