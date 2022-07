West-Vlaams ijsjesbedrijf zoekt hippe opa's en oma's om te helpen: "Op de leeftijd staat geen limiet"

Het bedrijf SurprICE heeft ijssalons in Kemmel, Houthulst, Westouter, Heuvelland en Kortrijk. "De zaken draaien goed, maar vaak hebben we handen te kort", zegt zaakvoerder Christof Thorrez. "In de zomermaanden kunnen we rekenen op heel wat jobstudenten, maar het is soms echt een puzzel. Studenten hebben vaak herexamens of gaan in de zomer naar een festival. Dat maakt het moeilijk voor de planning. In het slechtste geval sturen ze wel hun kat. Dat maakt het lastig voor ons, maar ook voor de jobstudenten die er wél zijn."

Het ijsjesbedrijf is daarom op zoek naar hippe 60-plussers. "We hebben in onze oproep inderdaad het woord "hip" gebruikt, omdat we altijd op zoek gaan naar mensen die bij ons bedrijf passen. We hebben hippe ijssalons en willen dat de medewerkers dat ook uitstralen", zegt Christof.