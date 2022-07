"Journaliste Shireen Abu Akleh wellicht gedood door Israël, maar geen bewijs van opzet", aldus Amerikaans onderzoek

Shireen Abu Akleh was een erg bekende journaliste met de Amerikaanse en de Palestijnse nationaliteit. Ze werkte voor de bekende tv-zender Al Jazeera uit de Golfstaat Qatar. Op 11 mei is Abu Akleh in het hoofd geschoten in de buurt van de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever.

Voor veel mensen in de Arabische wereld was Abu Akleh een vertrouwd tv-gezicht. Haar dood en de onlusten tijdens haar begrafenis hebben veel mensen geschokt.