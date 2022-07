Julien mag als gastdrummer van The Killers op het hoofdpodium van Rock Werchter spelen: "Dit vergeet ik nooit"

Een paar nummers later was het moment van Julien aangebroken. Zoals hij correct voorspeld had, vroegen The Killers of er drummers in het publiek waren om een stukje mee te spelen met "For reasons unknown". "Ik stak m'n bord opnieuw in de lucht en via gebaren vroegen ze me of ik een goede drummer was, ik stak m'n duim in de lucht en toen mocht ik het podium op om mee te spelen."