Leuven wil warmtenet op site Marie Thumas: "Belangrijke stap om klimaatneutraal te zijn in 2030"

Een intelligente sturing zal op elk moment van het jaar de meest efficiënte bron inschakelen. En fossiele energiebronnen komen er niet meer aan te pas. “Dit is een belangrijke stap voor de stad Leuven in haar ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn," zegt schepen van Klimaat David Dessers (Groen). "We zetten volop in op energiebesparing, maar de energie die nodig is, moeten we maximaal hernieuwbaar én lokaal produceren. Dat maakt Leuven meer energie-onafhankelijk en het zorgt er bovendien voor dat onze investeringen in energie in de eerste plaats lokaal opbrengen."

De proefboring is de eerste stap in de realisatie van het project. Daarna wordt de installatie en het warmtenet verder ontworpen. Dit jaar zou projectontwikkelaar Revive nog een vergunningsaanvraag indienen, om begin volgend jaar met de werken te starten.