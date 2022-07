Misdienaars van Sint-Truiden zijn erkend als jeugdbeweging: "Sinds corona blijven er leden bijkomen"

Net zoals andere jeugdbewegingen komen de misdienaars regelmatig samen. "Onze grootste activiteit is de wekelijkse eucharistieviering op zondag", zegt Van Herck. "Daarnaast gaan we ook naar de mis, doen we sport- en spelactiviteiten, organiseren we kampen, maar we engageren ons ook voor andere verenigingen. Zo hebben we een keer maaltijden gemaakt voor de armoedeorganisatie "Onder ons." We hebben heel wat porties spaghetti gekookt die de organisatie kan verdelen onder de mensen die het nodig hebben. Nu we erkend zijn als jeugdbeweging door de Stad Sint-Truiden, krijgen we ook subsidies. Met die extra centjes kunnen we blijven groeien als vereniging en kunnen we ons ook meer engageren voor anderen."