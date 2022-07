Mysteries ontrafeld: het illegale AC/DC-concert in Kontich

Paul Van Camp weet meer over de Mechelse Outlaws die het concert organiseerden. "Ik kwam toen vaak in een Mechels café, de Gollem, als ik het me goed herinner. De cafébaas Willy, bijgenaamd 'Penske' was een van de oprichters van de Mechelse Outlaws. Hij had het aanbod gekregen om AC/DC te boeken voor een concert. Willy had daarom de Thier Brau afgehuurd en vroeg aan mij of ik niet wilde komen spelen met Mothers of Track. Zo is het gegaan."

Tot op de dag van vandaag is Van Camp een graag geziene muzikale gast op bijeenkomsten van de Mechelse Outlaws. Hij is sinds begin jaren 80 de frontman van Killer, de Belgische metalband met de langste staat van dienst. Via zijn connecties komen we te weten dat Willy nog steeds leeft én wil praten.