Mysteries ontrafeld: hoe kwam een totempaal in de Antwerpse haven terecht en waarom verdween hij weer?

Een foto hebben we al snel gevonden. Een digitale kopie is vrij te vinden via in het internet in het Felixarchief, het stadsarchief van de stad Antwerpen. We trekken ermee naar Gaarkeuken 110. Daar komen heel wat mensen die in de haven werken, geregeld eten. Maar niemand die de paal ooit al gezien heeft of er zelfs van gehoord heeft.

Dat is ook het geval bij havenkenner Danny Deckers. "Nochtans kwam ik hier geregeld in de buurt van de houtmagzijnen", vertelt hij. "Maar voor ik jullie vraag kreeg, had ik er nog nooit van gehoord. Toen ik mijn licht ging opsteken bij andere mensen, zeiden er toch een paar dat ze hem kenden. Hij moet gestaan hebben waar het Lefèbvredok eindigde, tot het in 1905 werd vergroot tot het Amerikadok. Maar ik denk niet dat hij echt aan de waterkant stond. Hier wat verder waren alle houtmagazijnen. Antwerpen was een grote houthaven. En daar zijn er toch wel wat mensen die zeggen hem ooit gezien te hebben."