Mysteries ontrafeld: Ligt er een verzonken stad onder Kinrooi?

Het startpunt voor een verdronken stad in Kinrooi is natuurlijk Kinrooi zelf. We legden er ons oor te luister bij de lokale bevolking om te achterhalen wat zij wisten over de stad. Veel mensen hadden nog nooit van een verdronken stad gehoord, maar er waren ook mensen die wel een idee hadden: "Ik heb er wel iets van gehoord vroeger, in het Vijverbroek. Maar het fijne weet ik er niet van." Volgens iemand anders heerst er in het Vijverbroek een mysterieuze sfeer, waardoor het wel mogelijk is dat er een verzonken stad ligt. Maar er is nog een optie: enkele bewoners van Kinrooi stellen de Maasplassen voor: "Ga daar maar eens zoeken."