Na 3 jaar weer beiaardconcerten in Antwerpse kathedraal: "Al 150 verzoeknummers binnengekregen"

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is er vanavond voor het eerst weer een beiaardconcert te horen. De beiaard was ingepakt om hem te beschermen tijdens de renovatiewerken aan de toren van de Kathedraal. De tonen van de beiaard zullen op verschillende plekken in Antwerpen te horen zijn, waaronder het vernieuwde Schoon Verdiep in het stadhuis.