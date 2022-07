Na de dodelijke gletsjerbreuk in Italië: hoe groot is de kans dat het opnieuw gebeurt?

"Maar door de klimaatopwarming zijn de omstandigheden in de bergen wel aan het veranderen en moet je beter opletten dan vroeger. Dat er een groot stuk gletsjer afbreekt net op het moment dat er mensen in de buurt zijn, is natuurlijk puur pech."



Volgens Philippe Huybrechts wordt de kans op soortgelijke ongelukken in de toekomst zelfs kleiner. "Er is al veel ijs gesmolten. Dit soort enorme ijsblokken die plots losbreken, zijn op veel plaatsen gewoon al verdwenen. Het risico om in een gletsjerspleet te vallen, is veel groter."