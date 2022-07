Evergem vraagt om begeleiders uit kinderopvang verder in te zetten in kleuterklassen

De gemeente Evergem vraagt aan de Vlaamse overheid voor een wettelijk kader om begeleiders uit de kinderopvang ook in te zetten in de kleuterklassen. Samen met Vrije Basisschool De Kleine Prins uit Kluizen mocht de gemeente het afgelopen jaar al deelnemen aan een proefproject waarbij dit mogelijk was. "We vinden deze manier van werken heel interessant", klinkt het bij schepen Kenny Ketels (N-VA).