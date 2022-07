Verdwijning van wolvin Naya in 2019 wordt officieel een "cold case"

De tweede zaak ging over twee jagers in het wolvengebied. De twee Nederlanders zijn einde maart dit jaar door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot geldboetes van 10.000 en 8.000 euro. Op 6 september 2019 verplaatsten ze zich bij zonsondergang in een terreinwagen binnen het militair domein Kamp van Beverlo in Hechtel-Eksel. Ze hadden jachtgeweren bij, droegen jagerskledij en beschikten over een warmtekijker. Een 57-jarige man uit Rosmalen kreeg de zwaarste geldboete. De boete van 8.000 euro was voor een 67-jarige man uit het Nederlandse Loosbroek, die in de rechtbank verstek liet gaan.

Op 6 september 2019 zag het duo een drone in de lucht hangen boven militair schietterrein, een voor het publiek niet-toegankelijk gebied in Hechtel-Eksel. Ze gingen kijken en stootten daar op militairen en mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De mensen van ANB waren met de drone op zoek naar wolvin Naya, die vermist bleek. De 57-jarige Nederlander was ook op 9 augustus 2019 met een geladen vuurwapen in het gebied betrapt. Een van de twee veroordeelde Nederlanders heeft hoger beroep aangetekend. Dat beroep is nog hangende. Het derde onderzoek was de hoofdzaak naar de verdwijning van Naya, dat nu dus een cold case is geworden.