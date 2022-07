Fietsers starten tocht van 800 kilometer vanuit Oudenaarde naar Franse Vogezen: "Fietsreis, maar ook voor goed doel"

Het is zomervakantie en dan vertrekken veel mensen op een ontspannende reis. Maar Leendert Van Hulle en zijn compagnons van vzw Ride To Unite maken er er een sportieve reis van, ze starten vandaag met een fietstocht van 800 kilometer vanuit Oudenaarde naar de Franse Vogezen. Het is niet de eerste keer dat ze zo een tocht ondernemen: "We zijn niet aan ons proefstuk toe. Het is de tweede keer dat we naar Frankrijk fietsen voor een goed doel", zegt Van Hulle.