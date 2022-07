Na herbruikbare bekers, nieuw experiment tijdens Gentse Feesten: één zone wordt volledig afvalvrij

"Het is echt de bedoeling dat alle verpakkingen in de zone blijven en opnieuw uitgewassen kunnen worden", gaat Annaert verder. "Zo zorgen we ervoor dat die zone een "No Waste Zone" wordt. Het is een verregaand experiment waar we met veel belangstelling naar uitkijken."

Welke feestenzone gebruikt zal worden voor het experiment, is nog niet duidelijk. De Gentse feesten vinden plaats van 15 tot 24 juli