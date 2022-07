Nieuw natuurpark in Lennik is begin van groene lus tussen valleien

Natuurpark Slagvijver is gelegen aan de gelijknamige vijver en intussen helemaal ingericht. Zo staat er een infobordje, picknickbank, boomstammetjes en een houten fietsstalling. De wandelpaden zijn in het gras gemaaid en vorig jaar werden er 1.800 bomen en struiken gepland. Schepen van Natuur Hendrik Schoukens (Groen): "Het is een heel natuurlijk park geworden, je kan het niet vergelijken met een aangelegd park. Zo zijn de voetpaden niet verhard. Maar dat maakt het erg mooi. Verderop hebben we in een dieper stuk van de vallei ook bomen gepland."