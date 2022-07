Noodtoestand uitgeroepen in vijf Noord-Italiaanse regio's wegens aanhoudende droogte

Noord-Italië heeft te kampen met ernstige droogte. Grote meren zoals het Gardameer hebben in deze tijd van het jaar aanzienlijk minder water dan normaal. Het waterpeil van de Po, de langste rivier van Italië is zo laag dat er bij de monding in de zee kilometers zout water in de rivierbedding sijpelde. Op sommige plaatsen is het niveau het laagst in 70 jaar.