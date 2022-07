Paardenprocessie van Hakendover erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Paardenprocessie in Hakendover is door de jaren heen geëvolueerd van een religieus gebeuren naar een volks en cultureel evenement voor jong en oud. De processie verbindt het hele dorp en brengt duizenden bezoekers naar de Tiense deelgemeente. Als hoogtepunt galopperen de paarden op paasmaandag drie keer rond het altaar en trekken bedevaarders naar de Tiense Berg.

"We zijn heel tevreden met deze erkenning tot Vlaams Cultureel Erfgoed", zegt voorzitter Johan Dewolfs van het organisatiecomité. "We werken hier als organisatie al vele jaren aan om het niveau te bereiken waar we ons nu bevinden. Daarnaast is het ook een serieuze stimulans voor ons om op dit pad verder te gaan", vertelt Dewolfs. "De inventaris van niet-tastbaar erfgoed bevat kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om door te geven aan de volgende generaties."