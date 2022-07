Paus drukt geruchten de kop in: "Op dit moment denk ik niet aan aftreden"

Paus Franciscus kreeg ook een actualiteitsvraag voorgeschoteld, met name over de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het arrest Roe versus Wade terug te draaien, waardoor het recht op abortus in verschillende Amerikaanse staten fors kan worden teruggeschroefd.

"Ik respecteer die beslissing, maar ik heb niet genoeg informatie om er een juridische beoordeling van te maken", reageerde de paus. Al gaf hij meteen ook mee dat hij tegen abortus is: "Is het juist om een mensenleven te beëindigen om een probleem op te lossen?" Het uitgangspunt van de Kerk is dat het leven begint op het moment van de conceptie.